Politie deelt beelden van spectaculaire en levensgevaarlijke achtervolging in Zeeland; snelheden van 225 kilometer per uur

Agenten wilden de man controleren, maar die ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Wat volgt is een lange achtervolging over onder meer de A58 en de provinciale weg bij Kruiningen, waarbij het vaak maar net goed gaat. Het is redelijk druk en bovendien regenachtig. De witte Volkswagen Golf GTI met Frans kenteken slalomt met zeer hoge snelheden van soms 225 kilometer per uur door het overige verkeer. De auto van de vluchtende man raakt tijdens de dollemansrit zwaar beschadigd. Uiteindelijk kan hij worden aangehouden en wordt een tas hennep in zijn voertuig aangetroffen. De man moet zich verantwoorden voor de rechter.