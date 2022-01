Politie beëindigt illegale feesten, bezoekers laten locaties bezaaid met afval achter

Het eerste feest vond plaats onder een viaduct ter hoogte van Wilhelminadorp. ‘Aanrijdend zagen we al zeer veel voertuigen en taxi’s die onderweg waren naar de locatie. Ter plaatse was het illegale feest zojuist begonnen waar al een paar honderd personen aanwezig waren', schrijft de politie op Facebook.

Waarschuwen hielp blijkbaar niet, want 1,5 uur later kwamen er bij de meldkamer nieuwe meldingen binnen van overlast. Dit keer was het te doen aan het Veerse Meer vlakbij Wolphaartsdijk. Daarop heeft de politie alle apparatuur en spullen in beslag genomen. Omdat het organiseren van dergelijke raves illegaal is, zal verder onderzoek worden gedaan. Ook zal worden getracht de schoonmaakkosten van beide locaties te verhalen, aangezien die volgens de politie bezaaid lagen met afval en als een puinhoop waren achtergelaten.