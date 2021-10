Polderman en Reinders delen hun liefde voor taal

,,Het is echt een snoepwinkel in het depot van Radboud Erfgoed. Fantastisch: 5 kilometer oude boeken. Er zijn maar een stuk of vijf mensen die daar kunnen komen en boeken uit de kast mogen pakken. Nu mogen wij dat ook. Sta je daar ineens met een Middeleeuws boekje in je handen of met een oude kloosterorde’’, schetst Polderman de eerste ervaring in het depot van de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met Reinders dwaalde zij er rond in het besef dat de meeste boeken honderden jaren geleden voor het laatst zijn aangeraakt door een monnik, een klerk of een kind, in een andere wereld en in een andere tijd.