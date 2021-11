Podium in Rilland in spanning door avondlockdown: ‘De moed zakt je wel in de schoenen’

Jacques Boonman van Podium Reimerswaal heeft er vrijdagochtend een hard hoofd in. Hij verwacht dat het na deze dag voorlopig gedaan is met concerten en voorstellingen, in elk geval in de avonduren. ,,Dat zit er dik in, als ik alle geruchten mag geloven”, zegt hij, in zijn kantoor aan huis in Rilland. ,,Het is verrekte spannend wat er vanavond bij de persconferentie wordt gezegd. Ik ga die zeker proberen te volgen, al is het waarschijnlijk op mijn mobiel.”