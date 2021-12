Podcast over goudschat in Serooskerke is een hit: ‘Het heeft alles wat een verhaal spannend maakt’

Achter ‘woningzoe­ker’ Martijn zit vastgoedbe­drijf: Zeeuwse belangstel­ling valt tegen

Zes verschillende flyers hebben ze. En de brief van woningzoeker Martijn de Zwart, die vorige week in veel Zeeuwse brievenbussen viel, is er volgens Shay Noorlander van ZN Vastgoed & Makelaardij één van. ,,Er zit niks negatiefs achter.’’

20 december