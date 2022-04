Podcast nummer 9: de Bhutanezen ontvingen Bløf als The Beatles

podcast Umoja is een bijzonder album, het resultaat van een wereldreis door een Nederlandstalige band. En van al die reizen was de trip naar Bhutan het apartst.

Krap zeven jaar voor Bløf naar Bhutan reisde, kregen mensen daar voor het eerst televisie. De enige landingsbaan is 12 meter 40, zegt Paskal met enig gevoel voor overdrijving. ,,In filmpjes over de tien gevaarlijkste vliegvelden ter wereld staat deze op één.” Popmuziek was er onbekend.

Dus werd Bløf daar ontvangen met een mengeling van bewondering en verwondering. De spullen moesten met een gammele vrachtwagen over de Himalaya worden aangevoerd, plaatselijke timmerlieden maakten een krakkemikkig podiumpje, en de 15.000 Bhutanezen die kwamen opdagen gingen uit hun dak van de ‘coole moves’ van Paskal en een ellenlange drumsolo van Norman. ,,Beatles-taferelen", zegt hij.

Rustig en mindful

De trip was ook kalm, rustig en mindful, zegt Peter, juist omdat telefoon en internet het nauwelijks deden. Naar aanleiding van het daar opgenomen liedje Een manier om thuis te komen vliegen de anekdotes over tafel. Van eindeloze wietvelden, stoppen met roken tot de Umoja-concerten in Rotterdam waar de band op zijn best was.

Maar Umoja maakte ze moe. Het vele reizen, een bioscoopfilm, een documentaire, clips bij elk liedje. Paskal: ,,Daarna wilden we gewoon met pantoffels aan in een huisje in Ierland Oktober en April gaan maken, met ongewassen haren, niet geschoren, gewoon mooie liedjes met violen en een mooie piano."