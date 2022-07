Podcast de PZC deze week: Waarom het cruiseschip voor 1100 vluchtelingen in Vlissingen rechtsomkeert maakte

zomerserie: mijn favoriet Bij biercafé De Biecht in Hulst worden je zonden tussen pot en pint vergeven

HULST - Bij biercafé De Biecht aan de Steenstraat in Hulst gaat het om de onberispelijke smaak en schoonheid van een goed glas bier. Het café van uitbaters Paul en Colette Morres heeft twaalf taps die om de zoveel tijd wisselen. Het goud dat eruit vloeit, vind je doorgaans niet in de supermarkt of bij de slijter.

