Pleziervaart krijgt meer ruimte in Zeeland: bruggen en sluizen vaker open

MIDDELBURG - De pleziervaart krijgt weer wat meer ruimte in Zeeland. In het Kanaal door Walcheren gaan bruggen en sluizen vanaf 1 juni ook in het weekend en op feestdagen vier keer per dag open. Sinds de coronacrisis was dat niet meer dan twee keer.

En net als de beroepsvaart mogen bootjes van recreanten vanaf maandag ook 's nachts, tussen 22 en 6 uur, door het Kanaal door Walcheren. Als ze zich melden, worden ze bij sluizen en bruggen doorgelaten.

Blauwe golf

Overdag wordt vanaf maandag zeven dagen per week vier keer een blauwe golf door het kanaal gecreëerd, gebaseerd op de draaitijden van de Stationsbrug in Middelburg: 07.07 uur; 11.37 uur; 15.37 uur en 19.37 uur. De sluizen van Vlissingen en Veere werden al zeven dagen per week 24 uur per dag bediend, evenals de Arnebrug. De Zeelandbrug wordt van de zomer, net als nu, ten minste één keer per uur geopend. Beroepsvaart heeft voorrang boven recreatievaart.

Quote In de sluizen en voor de bruggen kunnen we makkelijk zien of er afstand wordt gehouden, want overal staan camera's op gericht Harry van der Maas , Gedeputeerde

Afstand

Begin april werden de openingstijden ingeperkt, omdat er minder scheepvaartverkeer was op het water. Bovendien, geeft gedeputeerde Harry van der Maas aan, moet er goed gelet worden op het in acht nemen van voldoende afstand. ,,Ook het personeel op het nautisch centrum in Vlissingen moet op een veilige manier kunnen werken. In de sluizen en voor de bruggen kunnen we makkelijk zien of er afstand wordt gehouden, want overal staan camera's op gericht.”

Hoogseizoen

Van der Maas denkt dat dit regime voldoende is voor de komende maanden. ,,Er komt nu een mooie plus op de tijden die vanaf 1 april golden. We zien toch dat er minder verkeer op het water is dan in andere seizoenen. Het is even de vraag hoe het seizoen zich ontwikkelt, maar de inschatting nu is dat het hiermee goed kan in het hoogseizoen van 2020."