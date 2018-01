Pleitbezorger van onderwijs, sport en muziek Cees Corstanje plots overleden

Corstanje overleed aan een hartstilstand tijdens het hardlopen nabij zijn sportclub, VV Zeelandia in Middelburg. ,,Hij had lol in zijn werk. Een plezierig progressief denker en bruggenbouwer", typeert voorzitter van de raad van toezicht van Archipel, de Vlissingse oud-wethouder Elly Walrave hem. Zij noemt hem een man met een grote gedrevenheid voor kinderen, onderwijs en sport.

De oud-onderwijzer van de Ravensteijnschool in Vlissingen was al bestuurder bij de Archipelgroep toen hij in 2010 Cor van Kuyvenhoven opvolgde als voorzitter. Corstanje was ambassadeur voor het muziekonderwijs, ijverde voor het bewegingsonderwijs en stond ook pal achter de stakende onderwijskrachten in hun streven naar betere beloning.

Als sportman was hij voetbaltrainer bij diverse clubs. Hij zette zich vooral in voor sport en kinderen, via de Jeugdvoetbalopleiding bij Zeelandia in Middelburg en als bestuurder van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en, tot augustus jongstleden, van Jong Ambon. Daarbij was hij pleitbezorger voor de integrale kindcentra en het inclusief onderwijs voor kinderen met speciale noden.