Pleit beslecht na marathondebat: verkoop PZEM aan Tsjechisch energiebedrijf gaat door

,,Er is geen dwingende reden om de bedrijfsonderdelen van PZEM nu te verkopen aan een Tsjechische miljardair”, zei Statenlid Inez Flameling (PvdA). Met steun van GroenLinks pleitte ze voor een pas op de plaats. Uitgerekend nu het kabinet op verzoek van een grote meerderheid van de Tweede Kamer onderzoekt of het niet verstandig is dat de overheid meer grip houdt op energiebedrijven, willen de provincie en de Zeeuwse gemeenten een energiecentrale verkopen aan een commercieel bedrijf in het buitenland. Nog een reeks aan partijen - Forum voor Democratie, Partij voor Zeeland, de SP, Fractie Koevoets en de Partij voor de Dieren - wilde uitstel of liever nog afstel van de deal met de Tsjechen.

De gemeenteraden van Vlissingen, Middelburg, Sluis en Veere zijn ook tegen. Aangezien de provincie 50 procent van de aandelen in PZEM bezit, was het debat cruciaal. Zouden ook de Staten een stokje steken voor de verkoop, dan zou er dinsdag in de aandeelhoudersvergadering in PZEM geen meerderheid meer zijn voor het voorstel dat al jaren in alle rust is voorbereid. Maar de huidige energiecrisis heeft de boel op zijn kop gezet. PZEM is het enige Nederlandse energiebedrijf dat nog in publieke handen is. We hebben gezien, is de redenering van de tegenstanders van verkoop, waar commerciële bedrijven in crisistijd de rekening leggen van de uit de pan rijzende energiekosten: bij de consument.