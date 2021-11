Pleidooi voor veilige oversteek in de Buijs Ballotstraat in Goes

Na lang aandringen door een actiecomité uit de straat ging de gemeente ruim een jaar geleden overstag. Er kwam een proefverbod voor vrachtwagenchauffeurs om door de straat te rijden. Volgens de bewoners vormen vrachtauto's een gevaar voor met name de vele fietsers in de toch al drukke straat. Al snel was duidelijk dat veel chauffeurs hun vrachtwagen nog steeds de straat in draaien. Dat is nog altijd het geval. Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan het college. De fractie vindt dat de term ‘alleen bestemmingsverkeer’ voor verwarring zorgt en doet het voorstel om de borden aan te passen met de tekst ‘alleen bestemmingsverkeer Buijs Ballotstraat’.'

Veiligere oversteek

Het CDA vraagt ook of B en W bereid zijn onderzoek te doen naar een nieuwe verkeersremmer in de straat. Deze remmer is tevens de oversteek voor fietsers naar de wijken Riethoek en Oostmolenpark, maar wordt door veel mensen als onveilig ervaren. Het genoemde actiecomité pleitte eerder ook al voor een veiligere oversteek, naar het voorbeeld van die in de Troelstralaan in Goes-Noord. Daar hebben de mensen die oversteken voorrang op het autoverkeer. Tot teleurstelling van de actiegroep is op dit vlak nog geen actie ondernomen. De overgebleven leden van het inmiddels opgeheven comité stuurden onlangs een brief naar alle fracties met het verzoek de verkeersproblematiek in de Buijs Ballotstraat en de omgeving op te nemen in hun verkiezingsprogramma.