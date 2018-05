Platform wind op zee gaat digitaal

Waar zie ik Wil­lem-Alexan­der en Máxima?

17:55 MIDDELBURG - Wie woensdag een glimp wil opvangen van de koninklijke familie of vice-premier Hugo de Jonge moet zich uiterlijk om kwart over 10 opstellen achter een dranghek op de Balans in Middelburg. Tussen 10.15 en 10.35 uur komen zij daar aan om de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk bij te wonen.