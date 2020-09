Planbureau gaat van ZB naar HZ, nog veel vragen over de kosten

Stationsge­bouw in Goes heeft een nieuwe gebruiker: ‘Dansen met uitzicht op de treinen’

10 september GOES - Het stationsgebouw in Goes is weer een gebruiker rijker. Dansstudio Shirley huurt sinds kort een ruimte in het markante gebouw. ,,Een paar dagen nadat we de sleutel hadden gekregen, stond ik hier al les te geven’’, zegt Shirley Kleij.