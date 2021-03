Plan voor conservatorium in Zeeland: ‘Je moet talent iets bieden om ze hier te houden’

video Mysterie rond de ingewanden van Michiel de Ruyter is eindelijk opgelost

19 maart VLISSINGEN - Eindelijk is duidelijk wat er is gebeurd met de ingewanden van Michiel de Ruyter. Daarmee is een van de belangrijkste mysteries rond de Zeeuwse admiraal en zeeheld opgehelderd. ,,Het lichaam is op deze manier weer compleet.”