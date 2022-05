Plan voor aanpak PFAS op vele fronten

Hoewel de focus ligt op de Westerschelde is in het deze week verschenen Werkplan PFAS Zeeland ook aandacht voor het kanaal. Het plan is opgesteld door de twee PFAS-coördinatoren Liz van Duin (rijksoverheid) en Maarten de Hoog (provincie). Ze beschrijven wat er in werking is en wordt gezet om de PFAS-vervuiling in Zeeland aan te pakken.