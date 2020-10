Plan voor 3000 extra banen in Zeeland

Goes krijgt een weekend­school: les van een politie­agent of dokter

15:30 GOES - Les krijgen van een politieagent, advocaat, technicus of dokter en ook nog de werkplek van deze mensen mogen bezoeken. Voor achttien kinderen uit Goes wordt dat binnenkort werkelijkheid. De Stichting Petje Af begint in januari met een Goese weekendschool.