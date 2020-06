Plan van GroenLinks voor Zeeuws voedselbos gaat in de herkansing

Mooiste gebouw - video Stal 13 in Terneuzen wint P­ZC-publieks­prijs voor mooiste gebouw van 2019

17:00 MIDDELBURG - Stal 13 in Terneuzen is door PZC-lezers uitgeroepen tot het mooiste nieuwe gebouw van Zeeland. De tot kantoor omgebouwde paardenstal kreeg in een publieksverkiezing een paar honderd stemmen meer dan restaurant Family in Axel en wint daarmee de PZC-publieksprijs.