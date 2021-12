Plan van aanpak tegen ongewenste plant- en diersoorten: ‘elimineren, uitroeien en anders beheersbaar houden’

Af en toe ontsnapt in Zeeland een wasbeer. Bij Zaamslag zat er eens eentje in een boom, in Wissenkerke wandelde hij pardoes een keuken binnen. Het beest mag er dan schattig uitzien, het is niet de bedoeling dat hij zich in de provincie vestigt. Dat zou een ramp zijn voor de Zeeuwse natuur, want de wasbeer vreet watervogels. Niet voor niks staat hij op Europese lijst van invasieve exoten oftewel dieren en planten die hier niet thuishoren.

Bedreiging nummer één

Het dagelijks provinciebestuur presenteerde dinsdag een plan van aanpak om dergelijke exoten als het even kan te elimineren of uit te roeien, taal die je toch niet vaak tegenkomt in een ambtelijk stuk. En als soorten al niet meer uit Zeeland weg zijn te krijgen, denk aan de reuzenberenklauw of de muskusrat, dan moet op zijn minst verspreiding worden tegengegaan. Hoewel de wasbeer ook een exoot is, is hij niet bedreiging nummer één. Tot 2016 mocht hij nog als huisdier worden gehouden. Sindsdien is er hier incidenteel eentje gesignaleerd, waarschijnlijk ontsnapt vanuit een huis. Dat was vangen, opbergen, klaar.