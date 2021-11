Plan van aanpak dijk Perkpolder voor 1 juli 2022 en anders dwangsom van vijf miljoen

De gemeente Hulst legt een andere overheid een last onder dwangsom op en dat is behoorlijk opvallend. De situatie bij Perkpolder is dat ook. In Perkpolder werd in 2015 een nieuwe zeedijk aangelegd en daar werd thermisch gereinigde grond (TGG) voor gebruikt. Er bleken schadelijke stoffen uit de grond te lekken. Er zijn al veel onderzoeken gedaan en er loopt nog steeds onderzoek, maar er is nog geen concrete actie ondernomen.