Plan: snellere intercity naar Randstad, sprinter naar Breda én stadsspoor in Vlissingen

Wie thuis kan werken, werkt ook thuis. Zo blijven Zeeuwse bedrijven draaien

17:34 ZIERIKZEE - Zeeuwse bedrijven en overheden doen er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Wie thuis kan werken, werkt ook thuis. Ook Robert Jan Kuijpers, woordvoerder van multinational in bakkerijgrondstoffen Zeelandia in Zierikzee, mijdt het hoofdkantoor. ,,Binnen het bedrijf gelden strikte regels. We willen koste wat kost voorkomen dat het coronavirus binnenkomt, zeker in onze fabriek.”