Plan om Zeeland duurzaam te maken: Veel huizen kunnen niet eenvoudig van het aardgas af

VLISSINGEN – Veel huizen in Zeeland kunnen niet zomaar van het aardgas af. Want voor veel (oudere) woningen is er geen eenvoudig alternatief. Daarom zet Zeeland eerst vol in op isolatie van gebouwen. Want energie die niet gebruikt wordt hoeft ook niet (duurzaam) opgewekt te worden.

Zeeland is de eerste regio in het land die een plan presenteert om het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2 te verlagen. Het plan is een vertaling van het nationale klimaatakkoord. Dat is weer een vertaling van de internationale klimaatakkoorden van Parijs.

Een van de manieren om klimaatdoelen te halen is te zorgen dat huizen van het aardgas af gaan. Dat is in Zeeland niet eenvoudig, blijkt uit de plannen. Want het opzetten en exploiteren van warmtenetten is in Zeeland complexer dan in sommige andere delen van het land. Dat ligt aan de spreiding van woningen, de kosten van het aanleggen van een warmtenet in bestaande wijken en de beschikbaarheid van duurzame bronnen.

Elektrisch verwarmen

Voor huizen die na 2005 zijn gebouwd lijkt volledig elektrisch verwarmen de beste oplossing. Al hangt dat ervan af of het elektriciteitsnetwerk dat aankan. Gemeenten moeten dat onderzoeken. Benadrukt wordt dat huizen pas van het aardgas gaan als duidelijk is wat voor alle woningen in een wijk het meest betrouwbare en betaalbare alternatief is.