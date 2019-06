‘Plan B Marinierskazerne niet nodig, hij opent in 2024'

VVV Zeeland in financieel zwaar weer

10:11 DOMBURG - VVV Zeeland verkeert na jaren van verliezen in zwaar weer. De bodem van de kas is in zicht en door onderbezetting kan de organisatie het werk niet meer naar behoren doen.‘Knellende afspraken’ met gemeenten en provincie en tegenvallende bijdragen vanuit het bedrijfsleven hebben de organisatie financieel in de problemen gebracht.