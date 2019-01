Pittige discussie over extra geld voor ecologisch bermbeheer

Toch nog gesprek over andere plek voor omstreden mestvergis­ter Rilland

12:51 MIDDELBURG - De provincie wil met Engie in gesprek om te kijken of er een andere locatie is te vinden voor de omstreden mestvergister die het energiebedrijf wil bouwen in de Bathpolder bij Rilland. Dat kan ook een locatie buiten Reimerswaal zijn, zei gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) vrijdag in de Statencommissie ruimte.