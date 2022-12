Pitbull verjaagt overvallers in Oost-Souburg

Kapelle en Borsele eisen behoud van inlever­punt voor veel soorten afval als milieustra­ten verdwijnen

Het is niet onlogisch dat Kapelle en Borsele hun milieustraat kwijtraken, maar daar moeten wel andere mogelijkheden voor het inleveren van afval voor in de plaats komen. Dat lijkt de politieke mening in die twee gemeenten over het toekomstplan voor de milieustraten.

21 december