Pistool Seyss-Inquart duikt op bij Bevrijdingsmuseum Zeeland

Strandwach­ten in Breskens schieten voor niets te hulp; badgasten maken 'een gein­tje'

25 juli BRESKENS - Een misplaatste grap, vinden de strandwachten in Breskens. Ze rukten vandaag uit omdat er zogenaamd twee zwemmers in nood zouden zijn. Maar er was helemaal niets aan de hand, bleek later. Een stel badgasten had 'gewoon voor de lol' geroepen dat er zwemmers in de problemen waren.