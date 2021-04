Pionier Tijmen Keesmaat verlaat Windpark Krammer: ‘Een gekkere plek voor windmolens kon ik niet bedenken’

Nog 250.000 Zeeuwen moet worden geprikt. Wie wordt waar gevacci­neerd?

8:15 MIDDELBURG - Wanneer ben ik aan de beurt voor een coronaprik? Het ongeduld groeit, net als de ergernis over de tegenstrijdige geluiden van deskundigen over het prikbeleid. De GGD Zeeland en huisartsen krijgen veel vragen over de vaccinaties. Vanwege alle verschillende doelgroepen en prikkers is er veel verwarring. Hoe staan we ervoor in Zeeland ? Een op de zes volwassen Zeeuwen heeft inmiddels één of twee coronaprikken gekregen. Nog zo’n 250.000 Zeeuwen te gaan. Wie wordt waar gevaccineerd?