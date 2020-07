Pinpasfraudeur moet 64 mille terugbetalen, maar heeft geen rooie cent meer: ‘Alles vergokt’

MIDDELBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) in Middelburg wil dat de 32-jarige - illegaal in Nederland verblijvende - Bosniër S. J. binnen twee jaar een bedrag van bijna 64.000 euro in de staatskas stort. Ofwel: geplukt.

Dat geld zou hij hebben verdiend met ettelijke gevallen van pinpasfraude in de jaren 2016 en 2017. Daarvoor werd hij in Middelburg veroordeeld tot drie jaar cel. In hoger beroep kreeg hij drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk opgelegd. De fraude gebeurde in diverse steden in Nederland, waaronder ook Goes en Middelburg. Daarbij werden voornamelijk hoogbejaarde mensen het slachtoffer die voor meer dan honderdduizend euro werden bestolen.

Over de schouder

De werkwijze was dat als de slachtoffers boodschappen deden en bij de kassa met de pinpas betaalden, er over hun schouder werd meegekeken. Eenmaal buiten werd het potentiële slachtoffer met een smoes aangesproken, de portemonnee gerold en binnen soms enkele minuten verdween er geld van hun bankrekening. De raadsman van S. verzocht de rechtbank de vordering te matigen tot 10.000 euro of het bedrag op ‘nihil’ te stellen.

Vergokt in Holland Casino

De kans dat S. ooit het bedrag zou kunnen terugbetalen is vrijwel nihil. Hij had (in hoger beroep) bekend, had spijt en zijn Rolex was al voor 6500 euro verkocht, aanzienlijk minder dat S. ervoor had betaald. Verder had S. geen rooie cent meer; dat was vergokt in Holland Casino.

De beslissing is op 4 augustus.