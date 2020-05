Pinksteren begint warm en eindigt zomers

VLISSINGEN - Deze Pinksteren worden we getrakteerd op volop zon. Morgen stijgen de temperaturen zelfs tot zomerse waarden. Met 22 graden vlak aan zee tot ruim 26 graden in Hulst. Dinsdag en woensdag wordt het met 25 tot lokaal 29 graden pas echt warm. Daarna neemt de kans op buien toe en koelt het geleidelijk af.

De zon schijnt nu al volop. Het blijft droog en het is warmer dan normaal. Het wordt 20 graden aan zee en lokaal in het oosten van de provincie 24 graden. Wel ontstaan er in de loop van de dag sluierwolken. Maar die houden de zon niet of nauwelijks tegen. En daarmee blijft de zonkracht met 5 tot 6 hoog. De wind komt vandaag uit het noordoosten en is matig van kracht, 3 tot 4.

Zomers

Morgen, pinkstermaandag, stijgt de temperatuur nog wat verder en neemt de wind in kracht af. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen kan het lokaal 25 tot 27 graden worden. De zon schijnt nog feller dan vandaag, met zonkracht 7 als gevolg. Dat betekent goed smeren, want je huid kan binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Ook de rest van de week blijft de zon volop schijnen.