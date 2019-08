Piloten vangen bot. Laag vliegen boven Zeeuwse wateren blijft verboden

Boete dreigt voor roken in feesttent, Vesting­fees­ten in Hulst wacht in spanning af

14:22 HULST - De organisatie van de Vestingfeesten in Hulst houdt angstvallig de brievenbus in de gaten. Een dezer dagen valt de boete op de mat, die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag uitschreef omdat er gerookt werd in de feesttent. De grote vraag: is het wel een tent?