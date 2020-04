Piloot Robin van der Leeden: ‘Als we in Budapest landen gaan we onder politiebegeleiding naar ons hotel’

Gezicht

7:00 Een kameraad van ons is woensdag opgenomen op de ic en door de zorgen die je daarover hebt is corona in Huize Harte inmiddels veel meer geworden dan 1,5 meter afstand houden en je handen wassen. Voor wie corona echter nog steeds een ver-van-zijn-bedshow is en voor wie de ernst van de situatie nog niet is doorgedrongen: kijk naar het televisieprogramma Levenslucht: een week op de ic tijdens corona. Ik zou bijna zeggen dat het zien van dit programma voor iedereen verplicht zou moeten zijn. Beelden zeggen meer dan duizend woorden en dat blijkt dan maar weer eens.