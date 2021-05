Pijpelink: musea, theaters en bioscopen moeten direct weer open

Zeeuws pretpark Mini Mundi mag eindelijk weer deels open - ‘We hebben er zin in!’

18 mei MIDDELBURG - Pretpark Mini Mundi in Middelburg baadt deze dinsdagmiddag in de voorjaarszon. Het zou er normaliter krioelen van de kinderen, maar het is stil. Een stilte voor de storm, want morgen mogen de deuren weer open. ,,We zijn blij dat we weer kunnen doen waar we goed in zijn.”