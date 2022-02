Pijn lijden op de pijlerdam: ‘zo’n event wil je niet missen’

Zijn debuut in 2020 was meteen een hoogtepunt. Martin Lukasse (40) uit Wemeldinge finishte bij het NK Tegenwindfietsen als beste Zeeuw. Zondag is hij weer van de partij. ,,Knop om en rammen. Heerlijk.’’

Toen storm Corrie deze week de kop opstak, dacht Lukasse meteen aan het NK Tegenwindfietsen. Hij postte een foto van zichzelf op Instagram, stoempend op de kering. ‘We kriehen sturm.’ ,,Doordat de sponsor van het evenement me later tagde wist ik dat het NK zondag zou worden gehouden. Vanwege familie-afspraken kon ik eigenlijk niet meedoen, maar een uur later heb ik me alsnog ingeschreven. De kriebel was te groot.’’

,,Als echte Zeeuw ben ik gewend aan wind en water. Het vechten tegen de elementen trekt mij enorm’’, vertelt Lukasse. ,,Als ik langs het water fiets, geniet ik volop. De meesten hebben er een hekel aan als het hard waait, ik niet. Ik zie graag af en zoek de randjes op. Zo’n event in eigen provincie mag je dan niet missen.’’

Meedoen aan het NK Tegenwindfietsen is volgens Lukasse vooral een mentale opgave. En daar ligt nou juist zijn kracht. Lukasse is personal coach, inspirator en motivator in één. ,,Fysiek moet je sowieso sterk zijn, want constant beuken tegen de wind is pittig. Maar het mentale deel is nog veel belangrijker. Het gaat om de mindset. Je weet dat het 20 tot 25 minuten zeer gaat doen en dat je het moet volhouden tot de finish.’’

Volledig scherm Maarten Janse in zijn spruitjespak op de Stormvloedkering. © anp

‘Het is net als bij de Elfstedentocht: je weet nooit wanneer het zover is’

Voor wie zondag een fietser in spruitjespak ziet zwoegen op de pijlerdam: Maarten Janse is het deze keer niet. De 40-jarige boer uit Wolphaartsdijk moet voor het eerst een uitgave van het NK Tegenwindfietsen missen.

Het duurt even om contact te krijgen met de man, die in 2020 de New York Times haalde met de fietsfoto in spruitjespak. Dan belt hij terug. ,,Ja, mooi dat het NK Tegenwindfietsen weer wordt gehouden. Ik heb nog geen enkele editie gemist, maar zondag ben ik er niet bij. Ik zit nu in het buitenland’’, zegt hij. ,,Heel even schoot het door mijn hoofd om het vliegtuig te pakken zodat ik alsnog mee kon doen, maar dat vond ik toch iets te overdreven.’’

Janse deed zes keer mee aan het NK Tegenwindfietsen en maakte vooral indruk door de ouftits waarin hij reed. Eerst een wit paprikapak, de laatste keer een spruitjespak. ,,Ik heb het altijd hartstikke leuk gevonden om mee te doen. Jan de Jager en ik zijn de enigen die alle keren hebben meegedaan. Het NK is een niet-alledaagse wedstrijd, waarvan je nooit weet wanneer die precies gaat plaatsvinden. Net zoals bij de Elfstedentocht. Het blijft spannend. Het kan stormen in december, maar ook in januari of februari.’’

Janse verblijft nu voor een fietsvakantie in Andalusië en laat zondag een ander in zijn spruitjespak rijden. ,,Toen ik zag dat het NK zou worden gehouden dacht ik wel even ‘shit, zondag ben ik nog niet terug.’ Anders had ik me zeker weer ingeschreven. Het is jammer. Terwijl we bellen sta ik op een berg in de middle of nowhere, in korte broek en korte mouwen. Dat is ook hartstikke mooi.’’