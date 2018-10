Pieter Slagboom wint Vleeshal Kunstprijs

Slagboom heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het maken van potloodtekeningen. De prijs houdt in dat hij met extern curator Julia Geerlings mag toewerken naar een tentoonstelling in de Vleeshal in Middelburg, eind 2019.

Met de Vleeshal Kunstprijs worden kunstenaars uit Middelburg ondersteund in hun artistieke ontwikkeling. Zowel de Vleeshal als de Stichting Beeldende Kunst Middelburg stellen daarvoor subsidies beschikbaar. Liesbesth Labeur was in 2013 de eerste winnaar. Pieter slagboom is de tweede. In totaal kwamen er zeven kunstenaars in aanmerking. Naast Slagboom waren dat Annemiek Wolse, Giel louws, Hans Overvliet, Marenne Welten, Nanda Runge en Ramon de Nennie. Extern curator Julia Geerlings legde studiobezoeken af en bepaalde de winnaar.