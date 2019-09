Pieter Slagboom verbeeldt seks en dood in zachte kleuren en precieze lijnen

De Middelburgse kunstenaar Pieter Slagboom beperkt zich met zijn tekeningen in kleurpotlood niet tot het formaat van een schetsboek. Voor de expositie As Long As The Potatoes Grow, die zaterdag in de Vleeshal begint, heeft hij tien tekeningen gemaakt op linnen doeken van 5 bij 3 meter. Ze zijn zo opgehangen dat een labyrint is ontstaan waar de bezoeker doorheen kan dwalen.