Pier 7 wint 30.000 euro in verkiezing van beste terras van Nederland

In juli werd duidelijk dat Pier 7 als beste in Zeeland was geëindigd, wat toen al 10.000 euro opleverde. Het strandpaviljoen aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen drong vervolgens door tot de landelijke top-3, samen met Eeterij ‘t Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer en Grand Café De Dominee in Oldenzaal. Die eindigden respectievelijk als eerste en tweede.