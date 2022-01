Piek in aantal Zeeuwse sterfgevallen lijkt achter de rug

column oscar garschagen Hopelijk gaat Slob’s opvolger wél met ‘elan’ aan de slag

Er moet voor alle scholen een ‘Deltaplan Schone Lucht’ komen, zei een hoogleraar in Nieuwsuur. ‘Dat is een kwestie van nationaal belang, voor alle kinderen’. En natuurlijk voor leraren, ouders en grootouders die met een mengeling van opluchting en onrust de heropening van de basisscholen tegemoet zien. Tegelijkertijd braken mijn klompen. Het is gênant dat het nieuws mij ontgaan was, maar het is niet minder gênant dat de luchtkwaliteit in een derde van alle Nederlandse basis - en middelbare scholen nog steeds niet deugt.

