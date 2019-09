Picknick à la Paris

Eerste bezoek aan Franse begraaf­plaats in Kapelle is emotioneel moment voor oorlogsve­te­raan Achille Muller

12:13 KAPELLE - De Franse oorlogsveteraan Achille Muller heeft zondagmorgen voor het eerst de Franse begraafplaats in Kapelle bezocht. De 95-jarige oud-strijder was zaterdag in Terneuzen ook aanwezig bij de start van het jubileum 75 Jaar Vrijheid en de herdenking van de Slag om de Schelde. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog was de veteraan terug op Nederlandse bodem.