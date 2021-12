Pianist Hannes Minnaar met Goldbergvariaties naar Middelburg: ‘Mijn Zeeuwse wortels zitten behoorlijk diep’

Tijdens de coronapandemie stortte meesterpianist Hannes Minnaar (36) zich vol op Bachs Goldbergvariaties. ,,Het is een soort muzikale Olympus. Het is zó’n compleet stuk, een wereld op zich. Alles zit erin en alles is volmaakt in evenwicht. Het gaf mij in die onzekere tijd veel troost en houvast.”