Philip Morris breidt productie e-sigaret uit: 135 extra personeelsleden

Horecabond ziet verkoop speciaalbier in Zeeuwse sportkantine met lede ogen aan

14:15 VLISSINGEN - Een trappistje bestellen na afloop van de wedstrijd. Het kan tegenwoordig in de meeste Zeeuwse sportkantines. Het traditionele pilsje wordt steeds minder verkocht, ook in club- en buurthuizen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de verkoop van speciaalbier of andere sterke drank in onder meer sportkantines. ,,Er ontstaat een oneerlijk speelveld’’, zegt Michel Kloeg, voorzitter van de regio Zeeland.