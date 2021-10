PFAS-vervuiling Hedwige blijft na ontpoldering binnen de normen, schrijft minister Visser. ‘No way’, reageert SGP

dronefoto's Via deze geul stroomt straks het zoute Scheldewa­ter de Hedwige in

1 oktober NIEUW-NAMEN - Er zit dan nog geen gat in de dijk. Maar van de ooit mooie Hedwigepolder is weinig meer over. Het gebied is één grote ‘werkplaats’. Machines graven kronkelende nieuwe geulen. Kreken die vanaf 2023 vol zullen stromen met zout Scheldewater om nieuwe (zilte) natuur te maken. Wij stuurden een drone de lucht in en keken hoe het werk vordert.