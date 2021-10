PFAS terug de fabriek in pompen, dat gaat helaas niet meer

Afgelopen zondag liep ik er weer. Of het mijn favoriete plekje is, weet ik niet. Maar ik doe het wel graag. De mensen die mij beter kennen, weten vast dat ik de auto zoveel mogelijk mijd. Dat zijn voor mij vele fietstochtjes naar Kruiningen, Krabbendijke of verder. Ga ik richting Kruiningen, dan kies ik voor de buitendijkse route. Behalve als het waait. Of te hard waait. Want waaien doet het hier altijd.

Gemengde gevoelens

De industrie van Antwerpen ligt aan de skyline. Met als eyecatcher de twee torens van Doel. ‘s Avonds mooi verlicht als lampje in de 24-uurs economie. Als finish voor schepen in de nacht. Als sfeerverlichting of lichtvervuiling voor ons als buren. Het geeft me gemengde gevoelens. Welvaart. Bedrijvigheid. Milieuvervuiling in de lucht. Bodem. En het water. En sinds kort heeft het een naam. PFAS. Of PFOS.