PFAS duikt overal op: van Thyborøn tot Clovis

Mensen in en om het stadje Thyborøn kregen vorige week het advies van de lokale autoriteiten om zelf geschoten eenden en ander wild uit de vriezer te halen en weg te gooien. Eet ook geen groenten meer uit eigen tuin, waarschuwden de gemeente en de regio. Eerder al was besloten tot een visverbod.

Begin dit jaar bleek een meer net ten zuiden van Thyborøn besmet te zijn. Maar de PFAS zijn wijder verspreid dan verwacht. De streekbewoners kunnen beter geen gewassen eten die in het gebied zijn geteeld. Ook vee dat in een nabijgelegen natuurgebied graast wordt onderzocht. Boosdoeners zijn een chemische stortplaats en twee oude bedrijfsterreinen waar een chemische fabriek heeft gestaan. Bij de stortplaats is de grenswaarde voor de concentratie in grondwater met een factor 1700 overschreden. De Denen onderzoeken nu alles, ook zeewier, zeeschuim en zeewater. ,,We vinden het bijna overal”, verzucht een ambtenaar op de site van de regionale omroep.