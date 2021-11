PFAS: Blijven bijten, blijven blaffen, blijven grommen

video Celstraf­fen tot 5 jaar in zaak-Hrieps, veroordeel­den gaan in hoger beroep

MIDDELBURG - Ook al is niet duidelijk wie er op 12 mei 2019 de dagopbrengst roofden van muziekfestival Hrieps, de rechtbank in Middelburg vindt dat vijf mannen schuldig zijn en direct de cel in moeten.

10:45