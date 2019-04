Petro-chemie veiliger geworden dankzij verjonging installaties

Lange wachtrijen en gratis drankjes bij nieuwe Burger King in Goes

22:03 GOES - De vandaag geopende Burger King aan de ‘fastfoodboulevard’ in Goes heeft een vliegende start gemaakt. Iets té vliegend misschien. Sommige klanten moesten meer dan anderhalf uur op hun bestelling wachten. ,,We liepen tegen de maximale keukencapaciteit op", vertelt marketing manager Esther van de Graaf van Burger King. ,,Maar de sfeer was goed en de meeste klanten zijn geduldig op hun bestelling blijven wachten.”