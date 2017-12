Petra de Boevere over schaatsbaan: de rechter sprak, nu graag weer rust

De bouw van de schaatsbaan is een initiatief van de Middenstandsvereniging Sluis (MVS). Die was officieel geen partij in deze zaak - die ging immers tussen De Boevere en het gemeentebestuur, dat de vergunning verleende waartegen De Boevere vorig jaar al in het geweer kwam. “De vraag was simpel: mag die schaatsbaan staan zoals die er staat? Daar wilde ik duidelijkheid over, want ik had er last van. Het kostte me klanten.” De zaak sleepte het hele jaar, tot de Middenstandsvereniging ook voor dit jaar een vergunning aanvroeg. Daardoor was een spoeduitspraak nodig. Die viel dus uit in het voordeel van de gemeente Sluis, en daarmee ook van de middenstandsvereniging.