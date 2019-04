Petitie tegen hondenbelasting naar de Tweede Kamer

Nieuw onderzoek naar kankerver­wek­ken­de verf op vuurtoren Haamstede

14:40 NIEUW-HAAMSTEDE - Rijkswaterstaat laat eind volgende maand en in juni opnieuw verfmonsters afnemen van de vuurtoren in Nieuw-Haamstede. Op basis van dat onderzoek moet duidelijk worden hoe de oude laag met de kankerverwekkende stof Chroom-6 op een verantwoorde manier kan worden verwijderd, zegt woordvoerder Casper van Meurs. De veiligheid van de schilders en bewoners in de omgeving staat daarbij voorop.