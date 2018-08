Petitie tegen afschieten katten massaal gesteund

De petitie is een initiatief van Nancy Willekens uit Kwadendamme. ,,Ik zag een bericht op Facebook dat ze in Zeeland ook gaan stemmen over het afschieten van katten", zegt zij. ,,Het eerste wat in mij opkwam was: dit kán niet. Omdat ik weet dat je met velen moet zijn om iets te veranderen, dacht ik: ik begin een petitie. Met dit resultaat."