Petitie en honderden steunbetuigingen voor buurtpunt Fiona, maar gemeente ziet weinig kans dat ze mag blijven

Rian en Jan Martens wonen direct naast Fiona, die een buurtpunt voert aan de Grote Sternstraat. De gemeente wil haar pakketpunt sluiten nadat buurtbewoners klaagden over overlast. Rian en haar man Jan herkennen de klachten niet. ,,Wij hebben nergens last van. De meeste mensen komen hier op de fiets of met de auto en zijn na twee minuten weer weg.”

Maar zo ervaren de vier á vijf huishoudens die een klacht indienden dat niet, zegt wethouder Johan Aalberts. ,,Ze hebben logboeken bijgehouden waaruit is gebleken dat er elke vijf minuten een bezoeker op de stoep staat. Het gaat dan niet om busjes, zoals ik eerder zei, maar om mensen die iets komen ophalen of brengen. Zeventig procent van die bezoekers komt met de auto. Dat zorgt voor veel extra verkeer dat afremt en weer optrekt. Ook is er sprake van hufterig gedrag en er is ook al eens schade gereden.”

De wethouder is geschrokken van de vele reacties op eerdere berichtgeving in de PZC. ,,De mensen die hebben geklaagd krijgen online en in buurtapps allerlei verwensingen naar hun hoofd. Ook worden er briefjes bij ze in de bus gegooid. De burgemeester en ik krijgen ook allerlei dreigende ‘fanmail’. Het is van dien aard dat we overwegen om daar aangifte van te doen, want dit kan echt niet. Ik snap dat er veel behoefte is om dit pakketpunt te behouden, maar het is niet passend op die plek.”