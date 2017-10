Peterson gaat vanaf Zeeland Airport vliegen naar windpark Borssele

Peterson heeft in Den Helder al zo'n helikopterservice voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Het vliegt personeel naar en van olie- en gasplatforms en windparken op zee. De bouw van windparken op zee bieden groeikansen.

Beste plek

Daarom wil Peterson neerstrijken op Zeeland Airport in Arnemuiden. Op die plek zit het zeer dichtbij windpark Borssele waarvan de bouw van de delen 1 en 2 eerdaags begint. Peterson denkt dat Zeeland Airport logistieke de beste plek is om personeel naar en van het windpark te vervoeren. Het is een kwartier vliegen naar de windmolenlocatie die een oppervlakte zo groot als Walcheren heeft. Efficiënt en kostenbesparend, noemt het bedrijf de vliegveldlocatie.

Het Zeeuwse bedrijf Sky Pictures van Erna en Izak van Maldegem is blij met de komst van Peterson. ,,Het is mooi dat we het bedrijf kunnen faciliteren met kantoor- en terminalruimte.''

2 miljoen huishoudens