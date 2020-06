Peter van Druenen: ‘Stap eens uit je eigen denkraam’

Een appartement letterlijk op de kop van de Coosje Buskenstraat in Vlissingen. We kijken naar rechts, de boulevard en het strand twinkelen zomers. Naar het zuiden zien we de contouren van Zeebrugge, dichterbij die van Breskens. En door het linkse raam hebben we zicht op Terneuzen, Dow heeft de vlam in de pijp. De woonkamer zit net boven straatniveau. In de glazen erker heb je onbeperkt uitzicht op de monding van de Schelde. Passanten hebben ook uitzicht op jou. Peter en zijn vrouw Karin hebben geen last van vreemde blikken. Ze wilden graag terug naar Vlissingen. In 2002 sloegen ze hun slag toen het appartement vrijkwam. Nu, zoveel jaren later, voelen ze zich er meer thuis dan ooit. Al moet je er de kracht van een stormwind niet onderschatten. Karin presenteerde zich drie jaar geleden deerlijk gehavend op haar Facebookpagina, een rukwind had haar op de straat gekwakt meteen nadat ze de deur was uitgestapt. Ook dat is Vlissingen.